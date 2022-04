Omnibusfahrer streift Auto

Mit seinem Omnibus hat ein bislang Unbekannter am Montag gegen 17.30 Uhr ein Auto an der Kreuzung Karlstraße/Bahnhofstraße in Leutkirch gestreift, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer des Busses ordnete sich an der roten Ampel in Fahrtrichtung Wangener Straße auf der rechten der beiden Fahrspuren ein. Ein 31-jähriger Renault-Lenker befand sich unterdessen auf der linken Spur, um links abzubiegen. Bei Grünlicht fuhr der Busfahrer los und streifte den Renault am rechten Außenspiegel, sodass dieser beschädigt wurde. Mutmaßlich, weil der Unbekannte die Kollision nicht gemerkt hat, setzte er seine Fahrt unbeeindruckt fort.