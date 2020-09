Ohne Führerschein Unfall verursacht

Bei einem Unfall am Montag gegen 6 Uhr in der Wangener Straße in Leutkirch hat ein 34-jährier Autofahrer ohne Führerschein einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht.

Der Mann fuhr laut Pressemiteilung der Polizei leicht auf den Opel einer 38-Jährigen auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann fest, dass der Mann gar keinen Führerschein besitzt. Er muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechen.