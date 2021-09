Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einmal im Monat heißt es „Offenes Ohr – hörendes Herz“, ein besonderes Angebot im Regina Pacis, das am ersten Freitag (Herz-Jesu-Freitag) und an jedem 13. des Monats für jeden Besucher offen ist. Es stehen dabei mehrere Gebets-Teams bereit, nehmen den Menschen mit seinen Sorgen und Ängsten, mit seinen Krankheiten und Schwächen in die Mitte, um für ihn, seine Anliegen oder seine Angehörige zu beten.

„Es hört sich vielleicht etwas spooky an, aber wir haben schon so viel Wundersames erlebt beim Beten für den Menschen, den wir in die Mitte nehmen“, sagt Michael Prinz vom Gebetsteam Regina Pacis und weiter: „Wir selber können nichts bewirken, wir sind nur Vermittler, legen eine Verbindung von dem Menschen, der zu uns kommt, zu Gott dem Vater.“ In der Bibel versichert Jesus: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Man könne seine Kraft und Nähe spüren, seine Worte hören, da sind sich die rund zehn Personen des Gebetsteams einig.

Alles läuft sehr persönlich ab für den, der kommt. Nach der Begrüßung einigt man sich darauf, ob und wo eine Berührung durch die beiden Personen des Teams rechts und links sein darf. „Was brauchst Du gerade jetzt, was fehlt Dir, wofür dürfen wir bitten“, lauten die Fragen. Manchmal geht das Reden, manchmal auch nicht. Manche glauben nicht, dass sich etwas im Innern tun könnte, und doch öffnen sich meist Herz und Seele. Es bricht etwas auf, es kann Unerwartetes geschehen.

Die Teammitglieder sind praktizierende Christen, sind ausgebildete Gebetsbegleiter oder haben Heilungsseminare besucht. Das fürbittende Gebet kann in einem Raum, aber auch im Freien abgehalten werden. Eine Bibel, eine Kerze und ein Säckchen mit Bibelversen und Psalmen liegen bereit. „Wir danken den Menschen, die uns kommen und möchten vermitteln, dass Gott jeden Menschen sieht, jeden kennt und immer da ist“, ist eine Frau aus dem Team überzeugt und weiter: „Im Gebet geht es nicht um fertige Antworten oder gar Ratschläge auf Probleme. Wir übergeben alles Gott dem Herrn und oft wirkt das Gebet noch lange nach bei den Teilnehmern.“ Die Betenden strecken die Hand aus und bitten innig um Annahme aller Anliegen, um Hilfe, um Lösungen. Sie vertrauen fest darauf und nehmen sich Zeit.

„Es ist der liebende Blick zum Herrn und wir brauchen seinen Geist, um beten und bitten zu können“, sagt Martina Landerer vom Team.