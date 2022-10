Offene Bühne in Leutkirch am 7. Oktober

Die offene Bühne im Bocksaal in Leutkirch ist am Freitag, 7. Oktober, geöffnet. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Anmeldungen per E-Mail werden erbeten an: larifari-ev@web.de oder e.dreher@gmx.de

Feelin´ Alright um Otmar Bühler führt die Besucherinnen und Besucher laut Ankündigung in den Abend. Mit dabei ist Sascha Santorineos, Singer-Songwriter aus Schorndorf. Instrumentiert mit Gitarre und Mundharmonika, stellen seine deutschen Lieder eine akustische Hommage an die Welt dar, wie der Veranstalter mitteilt. Mit seiner Stimme sucht er Antworten zu den existenziellen Grundfragen. Emanuel Dreher aus Leutkirch wird am Freitagabend ebenfalls zugegen sein. Die fünf köpfige Band Roxygene krönt den Abend mit handgemachten Ohrwurm-Pop-Rock, mal fett und dynamisch, mal zerbrechlich und gefühlvoll.