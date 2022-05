Offene Bühne im Bocksaal Leutkirch

Nach einem entspannten, musikalisch ansprechenden Abend in der Walpurgisnacht gibt es am Freitag, 3. Juni, wieder eine Offene Bühne im Bocksaal in Leutkirch. Neben der Hausband „Feelin´ Alright“ kommt es zum Wiedersehen mit dem Duo Albrecht Roth und Peter Witzig, die an Flügel und Geige einen Ausflug in die Klassik machen. Matthias Wallhöfer spielt Lieder auf der Mundharmonika.

Das Duo „Allegro Mondo“ mit der Geigerin Stefanie Pagnia (Geige, Gesang, Kontrabass) aus Memmingen und Toni Kohn (Akkordeon, Gesang), präsentiert an diesem Abend eine beschwingte Mischung aus internationaler und stimmungsvoller Musik mit abwechslungsreichen Arrangements. Und „Fredls Friends“ aus Seibranz rocken den Abend.Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Anmeldung unter: larifari-ev@web.de oder e.dreher@gmx.de.