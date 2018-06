Offene Bühne ist wieder im Bocksaal

Die zweite Offene Bühne von Larifari im Bocksaal wartet wiederum mit einem großen Musikeraufgebot auf: Wie immer startet Feelin’ Alright mit Frontmann Otmar Bühler mit Oldies but Goldies. Willy Notz ist nach längerer Pause wieder dabei. Folk aus Deutschland und Irland gibt’s von Zupf & Hupf, die nach einem Auftritt im Urlauer Hirsch wieder mal in Leutkirch zu hören sind. Liedermacher Emanuel Emu Dreher präsentiert neue eigene Lieder, Matthias Wellhöfer zeigt seine Künste auf der Mundharmonika. Die Veranstaltung findet am Freitag, 5.Dezember, statt. Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.