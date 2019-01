Offene Bühne im Februar

Die Bühne im Bocksaal in Leutkirch ist am Freitag, 1. Februar, ab 19.30 Uhr geöffnet. Wie die Veranstalter mitteilen, gibt es einen Abend mit vielfältiger Musik, der einige Überraschungen bereithält. Der ehemalige Rektor der Realschule Albrecht Roth bringt den Flügel zum Einsatz. Er begleitet Peter Witzig an der Geige und dem Saxophon. Freuen darf man sich auch auf Bavarian World-Wild-Music mit „Das Alma feat. Quergestreift“. Die Parodien von Hans und Matthias nehmen Howard Carpendale und andere Schlagergrößen musikalisch auf die Schippe. Die SZ-Band wird wieder einheizen. Egbert Dreher bringt schwäbische Übersetzungen bekannter Oldies. Aber wie immer geht es los mit der Vier-Mann-Band Feelin’ Alright um Otmar Bühler. Der Eintritt ist frei.