Offene Bühne an Nikolaus im Leutkircher Bocksaal

Volles Programm bei der Offenen Bühne von Larifari am Freitag, 6. Dezember, um 19.30 Uhr im Bocksaal in Leutkirch. Wie aus einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, startet die Hausband Feelin’ Alright um Otmar Bühler in den Abend. Das Duo Albrecht Roth und Peter Witzig bringt den Bösendorfer Flügel sowie Geige und Saxofon zum Klingen.

Der „chronisch-melancholische Schiefsinger" Arno Bühler stellt den Unterhaltungswert seiner Lieder unter Beweis. Michael Weinmann ist nicht nur ein begnadeter Fotograf, er zeigt seine musikalische Seite auch mit Stücken von Wolfgang Ambros. Und dann kommt John Gillard: Der ist ein Leben lang leidenschaftlicher und politisch engagierter Musiker. Diesmal bringt er außer dem Bassisten Robert Kopf Teile seiner Famlie mit. Das Trio Asteraque mit Peter „Pefi“ Fink ist auch wieder dabei.