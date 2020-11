Oberbürgermeister legt Kranz in aller Stille ab

Eine Gedenkfeier mit Programm und musikalischen Beiträgen zum Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, hat wegen der aktuellen Corona-Situation und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen und Vorgaben in diesem Jahr nicht stattgefunden.

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle hat deshalb in aller Stille einen Kranz am Kriegerdenkmal am Oberen Graben niedergelegt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. In Deutschland wird am Volkstrauertag der Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege sowie der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt gedacht. Zugleich ist er eine Mahnung, sich für ein friedliches Miteinander, für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen.