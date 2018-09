OB Henle im Interview: „Mehr Grün in die Innenstadt“

Von Deutsche Presse-Agentur

Es ist eine gruselige Vorstellung: Man geht in einen Freizeitpark, um Spaß zu haben, und findet dort den echten Grabstein des eigenen Großvaters. Einem heute 14 Jahre alten Mädchen ist das im vergangenen Sommer so passiert. Am Dienstag musste sich der Betreiber des Parkes deshalb vor Gericht verantworten. Mit den mindestens acht echten Grabsteinen, auf denen noch originale Inschriften zu lesen waren, hat der Betreiber das Andenken Gestorbener verunglimpft, so der Vorwurf.