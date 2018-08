„Oase der Ruhe“ schenkte besinnliche Zeit

Auch das 15. Altstadtsommerfestival hat neben Spiel, Sport und Spaß wieder die Oase der Ruhe und Besinnung geboten. Neun Mal haben sich jeden Abend insgesamt mehr als 100 Ehrenamtliche, darunter Frauen und Männer der beiden Kirchen sowie Sänger und Musiker, engagiert und Hunderten von Besuchern eine besinnliche Zeit geschenkt.

Die Idee zur Oase entstand schon bei der ersten Also-Veranstaltung. Die Leutkircherin Aloisia Guder-Kebach (Mesnerin in Diepoldshofen) wollte zur K4-Nacht mit Kunst, Kultur, Kommerz und Kneipe auch das K für Kirche ins Also-Festival einbringen. „Es sollte täglich eine Zeit geben, um zur Ruhe zu kommen, um Gebete, Gedanken, Gesang und Stille zu erfahren. Ich bin sehr dankbar, dass sich jedes Jahr so viele Menschen bereit erklären, bei der Oase mitzumachen“, freut sich die Organisatorin. Anita Gretz sorgt jedes Jahr für den Oasen-Altar mit Tüchern, Bildern und Kerzen.

Zeitlich und örtlich ideal

Jährlich stieg die Zahl der Besucher und an manchen Tagen finden kaum alle Interessierte Platz in der kleinen Gedächtniskirche, die die evangelische Kirche zur Verfügung stellt. Dennoch bildet die ehemalige Spitalkirche einen idealen Rahmen für die Oase der Ruhe. Nicht nur zeitlich liegt die Oase-Stunde vor den Also-Veranstaltungen, sondern auch örtlich ideal in der Marktstraße – auf dem Weg in die Innenstadt.

Die letzte Oase der Ruhe und Besinnung 2018, die unter dem Motto „Zeit – mein Leben in Balance bringen“ stand, fand am Freitagabend statt und wurde von Aloisia Guder-Kebach und Elisabeth Notz gestaltet. Es ging darum, den Sonntag zu ehren und von der Arbeit zu ruhen. Es sang der Frauenchor Tautenhofen unter Leitung von Monika Heinz, begleitet von Mitgliedern der Musik- und Singgruppe Amicitia sowie Mechthild Schellhorn am Piano. Ein Dankeschön ging an alle, die sich 2018 wieder eingebracht haben und allen Oasen-Besuchern.