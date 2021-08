Nummernausgabe für Leutkircher Herbstbasar startet

Das Leutkircher Bazarteam steckt mitten in den Vorbereitungen des Kinderkleider-Herbstbazars am Samstag, 18. September. Hierzu startet der Nummerverkauf am Montag, 16. August.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung sind ein Hygienekonzept und die 3G-Regel zu beachten. Einlass zum Verkauf ist nur mit medizinischem Mundschutz gestattet. Die Waren werden am Freitag, 17. September, von 10 bis 15 Uhr in der Festhalle angenommen. Die Anlieferung und Abholung erfolgt an den Seitentüren, der Verkauf findet am Samstag, 18. September, von 9 bis 12.30 Uhr mit Ein- und Auslasskontrolle statt. Angeboten werden gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidungen für Kinder, Umstandsmode,Kinderwagen sowie Spielwaren aller Art. Wichtig ist, dass es aus Datenschutzgründen neue Artikellisten gibt, die unterschrieben entgegengenommen werden. Neue Listen gibt es bei Papier Wagenseil zum Kopieren sowie auf der Homepage zum Heruntrladen.

Um der Nachfrage gerecht zu werden, findet sich ein großes Teeny-Angebot. Hierfür sollten allerdings nur modische Stücke zum Verkauf angeboten werden. Das Basarteam weist darauf hin, dass aus Platzgründen maximal 50 Teile pro Anbieter angenommen werden, darunter nur fünf Paar gut gepflegte Schuhe. Jedes Teil muss mit gut haftenden Etiketten ausgezeichnet sein, es dürfen keine Nadeln oder Klammern verwendet werden. Die Warenlisten können online auf www.kinderkleiderbazar-ltk.npage.de heruntergeladen werden.

Die zum Verkauf benötigten Kundennummern sind dieses Jahr auf auf 300 begrenzt und werden ab Montag, 16. August, von 8 bis 19 Uhr unter den Telefonnummern 07561 / 4752, 07561 / 9884747, 07561 / 8202079 und 08373 / 9212332 vergeben. Mit der Auszahlung und der Rückgabe von nicht verkauften Artikeln endet am 18. September zwischen 18 und 19 Uhr der Basar.

Für jede Kundennummer wird der Pauschalbetrag von 2,50 Euro als Annahmegebühr erhoben. Zehn Prozent vom Verkaufserlös werden einbehalten und kommen wieder einer sozialen Einrichtung mit Kindern im Umkreis zufließen.

Die Veranstalter bitten um Verständnis, dass der Einlass in die Verkaufsräume mit Kinderwagen nicht gestattet ist und für die zum Verkauf übernommenen Waren keinerlei Haftung übernommen werden wird.