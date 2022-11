Notversorgung: Heizanlage für 300 Wohnungen in Leutkirch ausgefallen

Eine Mieterin hat der Redaktion Mitte der Woche gemeldet, dass in mehreren Häusern in der Holbeinstraße in Leutkirch seit Montag die Heizung ausgefallen sei.

Dem Immobilienkonzern Vonovia gehören dort nach ihren Angaben 120 Mietwohnungen, weitere 180 Eigentumswohnungen hängen aber an ihrer Heizungsanlage. Das Unternehmen bestätigt die Probleme. „Aktuell sind alle Gebäude mit Heizung und Warmwasser über mobile Wärmeerzeuger versorgt“, so Pressesprecher Olaf Frei auf Anfrage der SZ.

Erst kürzlich umfangreich instandgesetzt worden

Noch ratlos war er am Donnerstag, warum die Heizungsanlage nicht funktioniert. Sie sei nach einem Komplettausfall erst im vergangenen Jahr umfangreich instandgesetzt worden. Die Klärung sei im Gange, wie lange die Reparatur dauern werde, könne noch nicht gesagt werden.

Ein Problem seien undichte Erdleitungen. „Eine Erdleitung um das Haus 9 haben wir vergangene Woche erneuert. Leider hat sich dann herausgestellt, dass bei der Erdleitung von Haus 9 zu Haus 7 ebenfalls ein Rohrbruch im Erdreich aufgetreten ist“, berichtet Frei, der im Namen der Vonovia um Entschuldigung und Verständnis bittet.