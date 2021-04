Nordic-Walking-Parcours erstrahlt in neuem Glanz

Am Nordic-Walking-Parcours der Stadt Leutkirch in Kooperation mit der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) sind neue Wegschilder und Übersichtstafeln zu finden. Umgesetzt wurde dies durch die finanzielle Unterstützung der Genossenschaftsbank, wie diese selbst mitteilt.

Mit dem Parcours am Ortsrand, am Stadtwald und dem Stadtweiher entlang, biete Leutkirch in Kooperation mit der VBAO ein freies Gesundheitsangebot für alle. Ausgangspunkt für die fünf Strecken ist der Parkplatz am Stadtweiher sowie der Trimm-Dich-Pfad. Von dort aus sind zahlreiche Rundwege möglich. Auf den neuen Schildern ist der Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Strecke angegeben.

Es gibt leichte Strecken, die vor allem für Einsteiger geeignet sind, mittlere Strecken mit über fünf Kilometern, sowie anspruchsvolle Strecken mit steileren Anstiegen, die eine gute Kondition voraussetzen. Broschüren sind in den Touristinfos (Altstadt und Center-Parcs-Park) erhältlich. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Touren. Das Foto zeigt Julia Panzram, Leiterin der Leutkircher Touristinfo, und Josef Hodrus, Vorstandssprecher der VBAO, an einer der neuen Übersichtstafeln des Parcours.