Noch keine Erkenntnisse zum Großbrand

Die Untersuchungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft zum Brand zweier Fahrzeuge in der Isnyer Straße in Leutkirch am 28. März und zum Großbrand in einem früher landwirtschaftlich genutzten Anwesen in Vorderstriemen bei Reichenhofen in der Nacht zum 1. Mai sind noch nicht abgeschlossen. Das teilte das Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

„Die Ermittlungen haben bislang nicht zur Ermittlung eines Täters geführt und dauern noch an.“ So äußern sich die Behörden zu den Vorfällen in der Isnyer Straße. Nach dem Zeugenaufruf in der Zeitung habe sich eine Person gemeldet, die einen Tag nach dem Brand ein auffälliges Fahrzeug am Schulzentrum gesehen hatte. Mehr Details sind bislang nicht bekannt.

Noch nicht abgeschlossen seien demnach auch die Ermittlungen zu dem Großfeuer in Reichenhofen-Vorderstriemen. Auch Einsatzkräfte der Kriminalpolizei hatten danach Ermittlungen aufgenommen. Zwei Tage dauerte es, bis alle Brandnester bei diesem Einsatz von den Leutkircher Feuerwehreinheiten gelöscht werden konnten. Neuer Stand, so die Mitteilung des Konstanzer Präsidiums: „Es gibt bisher keine Hinweise auf die Brandursache. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen.“