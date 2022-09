Noch einmal eine Orgelmatinée am Samstag zur Marktzeit

Der französische Organist Luc Antonini beschließt am Samstag, 10. September, in der Leutkircher Kirche St. Martin die Reihe der Orgelmatinéen für dieses Jahr. Das teilt der Förderverein Kirchenmusik mit. In diesem Jahr stehen in Leutkirch Werke von Nicolas de Grigny, Johann Sebastian Bach und Louis Vierne auf dem Programm.

Der 1961 in Avignon geborene Luc Antonini begann ein Musikstudium in seiner Heimatstadt, bevor er in das Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris eintrat, wo er sechs Preise erhielt: Harmonielehre, Kontrapunkt, Fuge, Orchestrierung, Analyse und Orgel. Seine Konzertkarriere führte ihn in die größten Städte und zu den renommiertesten Festivals Europas. Er unterrichtet Orgel am Conservatoire in Montpellier.

Darüber hinaus wirkt Antonini als Titularorganist der Stiftskirche Saint-Agricol von Avignon und Co-Titular der italienischen goldenen Orgel der Métropole Notre-Dame des Doms in Avignon. Luc Antonini ist Gründer und künstlerischer Leiter des Vereins „Musique Sacrée et Orgue en Avignon“, der jährlich beinahe 60 Konzerte organisiert. Sein umfangreiches Repertoire erlaubt es ihm, sich einer sehr vielfältigen Literatur vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart zu nähern.

Luc Antonini hat als Komponist mehrere Messen mit Orgel und Instrumentalensemble, Stücke für Soloorgel sowie Kammermusikstücke geschrieben. Der Verein der Freunde der Vigan-Orgel hat ein Werk für große Orgel in Auftrag gegeben, das im Juni 2019 von Thomas Ospital uraufgeführt wurde.