Nistkastenaktion ermöglicht Spende

Im Rahmen der Crowdfunding-Initiative der VBAO hat der SV Herlazhofen ehrenamtlich über 500 Nisthilfen in sechs Varianten gebaut und an Privatpersonen verteilt. Ideengeber und Vereinsmitglied Christoph Roth hat viele positive Rückmeldungen zum Bruterfolg der Vögel erhalten. Jede private Spende ab fünf Euro wurde von der Volksbank mit weiteren zehn Euro unterstützt. So konnte der SV Herlazhofen nicht nur das Material finanzieren, sondern auch 1279 Euro an die NABU-Gruppe Leutkirch spenden. Dass zu den Nistkästen auch noch Geld für den Naturschutz zusammengekommen ist, freut die Naturfreunde vom SV Herlazhofen sehr. Vielen Dank an alle Helfer, Unterstützer und Spender! Beim NABU kommt das Geld dem Naturgarten-Wettbewerb „Garten NATÜRlich“, und dem Amphibienschutz zugute. Der SV Herlazhofen hat noch einige Nistkästen für Halbhöhlenbrüter wie Hausrotschwanz, Bachstelze und Grauschnäpper auf Lager. Die offenen Nisthilfen sollten möglichst an der Ostseite von Gebäuden aufgehängt werden. Auch wenige Starenkästen sind noch verfügbar. Vor der Abholung wird unter 0170 1721133 um kurze Anmeldung gebeten. „Alle Nisthilfen sollten im Herbst bzw. Winter zum Schutz der Vögel vor Parasiten und Nesträubern gereinigt werden“, rät Wibke Wilmanns vom NABU Leutkirch.