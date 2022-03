Nina Poelchau neu als Talk-im-Bock Moderatorin

Nach langer Unterbrechung gibt es am 21. März wieder einen Talk im Bock. Die neue Moderatorin Nina Poelchau gibt ihr Debüt. Ihr Gast: Thomas Lämmle, Alpinist und Sportwissenschaftler. Lämmle hat nach einem Sturz mit dem Gleitschirm den Kilimanjaro mit Krücken bestiegen.

Moderatorin Nina Poelchau ist neu beim Talk im Bock, in der Region aber wohlbekannt. Viele Jahre war sie, von der „Süddeutschen Zeitung“ in die Provinz gekommen, Mitglied der Lokalredaktion der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg; sie blieb in dieser Zeit aktiv als Autorin für überregionale Magazine und Zeitungen, bevor sie zum Magazin „stern“ ging; für den „stern“ arbeitet sie bis heute. Nina Poelchau ist auch als Buchautorin sehr erfolgreich. Ihr Titel „Gefühle sind keine Krankheit“ (gemeinsam mit Dr. Christian Peter Dogs) wurde zum Beststeller. Vor einiger Zeit ist Nina Poelchau aus Hamburg in die Region heimgekehrt, wo sie als Autorin und Paartherapeutin arbeitet. Ehrenamtlich stellt sie nun ihre guten Kontakte und ihre journalistische Kompetenz in den Dienst der Leutkircher Talk-Reihe – sie wird künftig im Wechsel mit Joachim Rogosch und Karl-Anton Maucher den Talk im Bock moderieren.

Ihr erster Gesprächsgast ist am, Montag, 21. März um 19.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch der Alpinist und Sportwissenschaftler Thomas Lämmle. Der 56-Jährige aus Waldburg hat sieben der 14 Gipfel über 8000 Meter bestiegen, darunter 2016 den Mount Everest – alle ohne zusätzlichen Sauerstoff. Dann verunglückte er im April 2020 am Hochgrat mit dem Gleitschirm. Sein Becken war zerschmettert, die Wirbelsäule gestaucht, sein Leben konnte in einer mehrstündigen Operation gerettet werden. Der leidenschaftliche Sportler geriet in eine schwere Krise. Alles sah danach aus, dass er sein weiteres Leben im Rollstuhl verbringen würde. Doch es kam anders.

Für die Ärzte grenzt es an Wahnsinn, was Lämmle sich zum Ziel setzte und an ein Wunder, dass er es mit eisernem Willen und Training tatsächlich erreichte: Am 1. September 2021 erklomm er auf Krücken erneut den 5895m hohen Kilimanjaro, den er vor seinem Unfall bereits 62-mal bestiegen hatte.

Lämmle hat in Tansania das Hilfsprojekt Extrek-Africa gegründet. Mit Spenden ermöglicht er den Menschen dort, Land zu kaufen und zu bebauen und für ihre Familie eine Perspektive zu schaffen, die nicht allein vom Tourismus abhängt. Lämmle bezeichnet das als „mein Sozialprojekt“. Über seine Touren auf die Gipfel der Welt und seinen Weg aus der Krise spricht Talk-im-Bock-Moderatorin Nina Poelchau mit dem Lehrer, Sportwissenschaftler und Höhenphysiologen.

Den musikalischen Part übernehmen Just Friends. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Es gelten die Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnung. Mit Rücksicht auf die Pandemie-Lage wird bei dieser Veranstaltung nicht bewirtet.