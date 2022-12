Nikolausmarkt ganz traditionell – Straßen in der Innenstadt teilweise gesperrt

Der traditionelle Nikolausmarkt in Leutkirch ist am Montag, 5. Dezember, von 8 bis 17.30 Uhr in der Leutkircher Innenstadt. Der Wochenmarkt wird in die Bachstraße verlegt.

Zahlreiche Markttreibende, die zum Teil seit vielen Jahren mit ihren Waren nach Leutkirch kommen, haben sich wieder auf die zur Verfügung stehenden Verkaufsplätze beworben. Das Angebot erstreckt sich von Mineralien und Schmuckwaren, Holzdeko und Südtiroler Spezialitäten bis hin zu Unterwäsche und Schürzen. Für kulinarische Genüsse sorgen Bratwürste, Süßigkeiten und Crépes.

Der Nikolausmarkt ist in der Marktstraße, der Bachstraße Nord und in der Evangelischen Kirchgasse.

Daher kommt es zu Straßensperrrungen in der Innenstadt: Bis Montag, 19 Uhr, sind die Bachstraße Nord, die Kornhausstraße, die Evangelische Kirchgasse sowie die gesamte Marktstraße gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit.