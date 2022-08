Nick Woodland und Band kommen in den Bocksaal

Der Verein für Musik und Kleinkunst, Larifari, präsentiert am Freitag, 26. August, die Nick Woodland Band. Die Musiker, Nick Woodland (Gitarren), Tom Peschel (Bass), Klaus Reichardt (Keyboard) und Manfred Mildenberger (Schlagzeug), sind ab 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, im Bocksaal in Leutkirch zu Gast.

Nick Woodland gilt als der lässigste, beste und vielseitigste Rhythm‘n’Blues-Gitarrist weit und breit, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. So spielte er unter anderem für Marius Müller-Westernhagen und war mal als Ersatzmann für Mick Taylor bei den Rolling Stones im Gespräch. Doch Woodland entschied sich gegen das Star-Getue und blieb der bodenständigen Musik treu. Er war der Gitarrist bei „Tankstelle der Verdammten“ und „Ludwig II. – Die volle Wahrheit“, zwei immer ausverkauften Musiktheaterstücken an den Münchner Kammerspielen, und später bei „Prominentenball“, das 2004/2005 am Residenztheater München aufgeführt wurde. Inzwischen ist Nick Woodland eine Legende des europäischen Blues, ein kraftvoller Blueser und kreativer Singer/Songwriter. Der Mann mit dunkler Brille, dunkler Melone und britischem Akzent spielt bluesrockige Originals erster Güte, heißt es in der Vorschau weiter.

Karten für das Konzert im Leutkircher Bocksaal kosten 16 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse 18 Euro. Sie können per E-Mail über Larifari-ev@web.de erworben werden.