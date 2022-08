Nick Woodland und Band bringen Herzblut, Energie und Humor nach Leutkirch

Der Groove. Wenn eines die Band rund um Nick Woodland auszeichnet, dann wahrscheinlich der Groove. Dies durften auch die Zuhörer hautnah erleben, die am Samstagabend in den Bocksaal gekommen waren, um der schon sehr einzigartigen Mischung aus Blues, Bluesrock und Rock‘n‘Roll mit Anleihen aus vielen weiteren Genres zu lauschen.

Nun könnte man sagen: „Sind halt Profimusiker.“ Ja, das sind sie – aber zwischen denen muss auch die Chemie stimmen. Und die stimmt bei Woodlands Band: Klaus Reichardt an Keyboards und Pedal-Steel-Gitarre, Tom Peschel am Bass, Chris Stöger als Manfred Mildenbergers Urlaubsvertretung am Schlagzeug und nicht zuletzt natürlich Nick Woodland, Sänger und Gitarrist, sind eine eingespielte Combo. Und bringen neben Groove noch viel mehr auf die Bühne: Herz, Herzblut, Energie und eine Freude am gemeinsamen Zusammenspiel, die allein durchs Zusehen schon gute Laune macht.

Spiel mit Dialekten

Und Humor. Denn Nick Woodland sieht mit seinen 71 Jahren zwar ungefähr aus wie 100, haut jedoch Sprüche raus wie ein 20-Jähriger. Beispielsweise „Jetzt, wo‘s euch so gut geht, spielen wir einen Blues. Danach geht‘s euch ziemlich … beschissen.“ Pause. „Oder a ned.“

Überhaupt spielt der gebürtige Londoner, der schon lange in München lebt, auch gerne mit den Dialekten. So sprechen die Allgäuer natürlich kein Allgäuerisch, sondern „Woisch“. Und deshalb soll das Publikum in einem Lied „nicht auf Woisch, sondern auf Englisch“ mitsingen.

Nick Woodland nimmt vieles nicht so ernst, erst recht nicht sich selbst („Ich weiß zwar, wie dieses Lied geht, aber ich weiß nicht, wie schnell es ist“ oder „Wir haben aus einem unerklärlichen Grund eine neue CD gemacht“). „Es gibt schon genügend Sachen auf der Welt, die man ernst nehmen muss“, findet er, während er in der Pause vorm „Bock“ eine Zigarette raucht, mit der Presse plaudert und den bis dahin lauen Abend in Leutkirch genießt; der Auftritt hier „macht echt Spaß“.

„Musik hält jung“

In derselben Pause fällt irgendwo in der Nähe der Satz „Musik hält jung“. Das kann Nick Woodland bestätigen: „Ich hab immer noch denselben Kopf drauf wie mit 18.“ Klingt schön und nach viel Zufriedenheit.

Doch raus aus der Pause, zurück zur Musik: Dieser Groove! Der zieht sich vom ersten bis zum letzten Song durch, egal, ob lässig im folkig anmutenden Blues oder als voranpreschendes Merkmal im Rock‘n‘Roll – und mit immer wieder überraschenden Ausflügen in andere Musikgenres. Manche Lieder klingen nach einem Tag am Surfstrand, manche nach einem Roadtrip durchs bayerische Hinterland. Nicht umsonst attestieren Musikkritiker Nick Woodland und Band einen unverwechselbaren Stil.

Dazu kommt das Handwerk: Kernige Bassriffs, ein Schlagzeug auf den Punkt. Perfekte Unterstützung mit hervorblitzenden Akzenten von Stage Piano und Orgel, Reggae- und Country-Klänge von der Steel-Pedal-Guitar. Und natürlich Nick Woodland mit seiner E-Gitarre und seiner angenehm rauchigen Stimme. So spielen sich diese vier Musiker durch alle Schattierungen: Laut und kraftvoll, leise und nachdenklich und alles mittendrin sowieso.

Über 70 Interessierte

Wahrscheinlich würden die vier auch für eine Handvoll Zuhörer spielen, im Bocksaal aber sitzen am Samstagabend geschätzt über 70 Interessierte. Larifari-Vorsitzender Ralf Manthei freut sich über die vielen Gäste. Die wiederum freuen sich über die Musik. Und die Musiker erfreuen sich weiterhin unübersehbar am gemeinsamen Zusammenspiel, bis zum Schluss. „Normalerweise geht jetzt jede Band von der Bühne, kommt zurück und spielt noch ein Lied“, sagt Nick Woodland nach dem letzten Lied. „Wir aber bleiben hier und spielen einfach weiter.“

„Weiter“ ist relativ, denn nach einer Zugabe ist schon Schluss. Das ist zwar schade, aber auch in Ordnung, denn irgendwann muss nun mal Schluss sein, und Nick Woodland schickt die Leute nach langem Schlussapplaus mit seinem trockenen Humor nach Hause: „Ihr dürft jetzt gehen.“

Nick Woodland

1951 wurde Nick Woodland in London geboren. In den 70er-Jahren kam er nach München und ist dort geblieben. Er war unter anderem Bandmitglied bei der britischen Punkband The Clash, Studiomusiker für Donna Summer und Boney M., lange Jahre Bluesgitarrist von Kabarettist Georg Ringsgwandl und Tourgitarrist von Marius Müller-Westernhagen. Gerüchten zufolge wäre er auch beinahe Bandmitglied der Rolling Stones geworden – aber ob das stimmt, weiß vermutlich nur Nick Woodland selbst. Seit 1982 tritt er mit seiner eigenen Band auf; seit 14 Jahren in derselben Besetzung mit Klaus Reichhardt (Keyboards), Tom Peschel (Bass) und Manfred Mildenberger (Drums). Nick Woodlands Musikstil ist unter anderem beeinflusst von Bob Dylan, Eric Clapton und Peter Green (Fleetwood Mac).