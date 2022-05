Nicht nach Hause gefunden: Verirrter Partygast übernachtet in Leutkirch in fremdem Auto

Eine 21-Jährige hat nach einer Party in einem Ortsteil von Leutkirch nicht mehr nach Hause gefunden und in einem fremden Auto übernachtet. Das berichtet die Polizei. Nachdem die 21-Jährige die Party verlassen hatte, habe sie sich zunächst Hose und Schuhe ausgezogen, um dann in einem unverschlossenen Auto in der Nachbarschaft zu schlafen.

Alkoholpegel am Morgen noch hoch

Am Folgemorgen klingelte sie laut Bericht völlig aufgelöst und leichtbekleidet beim Autobesitzer, der die Polizei verständigte. Ein Alkomattest habe einen Wert von umgerechnet 2 Promille ergeben. Straftaten hätte die Polizei keine festgestellt und habe die junfe Frau zum Ausnüchtern und Aufwärmen nach Hause gebracht.