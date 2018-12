Nicht überall ist Feuerwerk erlaubt

Anlässlich des Jahreswechsels weist das Leutkircher Ordnungsamt auf Vorschriften zum Abbrennen von Feuerwerk hin.

So ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Klasse II nur am 31. Dezember und am 1. Januar erlaubt. Tun dürfen dies zudem nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Fachwerkhäusern und anderen brandgefährdeten Gebäuden, ist das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen grundsätzlich verboten.