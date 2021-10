Neuwahlen und Ehrungen in Wuchzenhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zahlreiche Mitglieder und einige Gäste konnte der TSV Wuchzenhofen am 08.10.2021 um 20:00 Uhr in der Turnhalle Wuchzenhofen begrüßen. Auf der Tagesordung des Vorstands Michael Zettler standen mehrere Ehrungen, die Änderung der Satzung des Vereins aufgrund einer Umstrukturierung des Vorstands und Neuwahlen der Vorstandschaft.

Der Rückblick über das Sportjahr 2020 viel eher kurz aus, da Pandemie-bedingt keine Veranstaltungen und nur wenige Sportstunden stattfinden konnten.

In den Einzelberichten der Abteilungsleiter wurde positiv herausgestellt, dass der Verein trotz Zwangspause keine Mitglieder verloren hat und die Sportler nach wie vor mit großer Motivation in an den Sportstunden teilnehmen. Auch die Kassiererin Stefanie Jung konnte eine positive Bilanz für das Jahr 2020 ziehen.

Im Anschluss wurden drei Ehrungen für langjährige ehrenamtliche Sportvereinstätigkeit von Michael Zettler durchgeführt. Hier konnte sich Joachim Schwenk (Jedermannturnen) über die goldene Ehrennadel des WLSB freuen. Eine silberne Ehrennadel erhielten Ida Fischer-Stähle (Stepp-Aerobic) und Ludwig Lingenheil (Taekwondo).

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde nun Einstimmig die Änderung der Vereinssatzung beschlossen. Diese beinhaltet die Einführung einer Dreierspitze als Vorstand und einige Anpassungen wie z. B. die Erlaubnis von Online-Wahlen.

Vor den turnusgemäßen Wahlen, die der Ortsvorsteher Gerhard Hutter durchführte, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Michael Zettler stellte sich als 1. Vorstand nicht mehr zur Wahl. Es wurde ein neues Vorstandsteam bestehend aus Gerold Krug (Gremien und Verwaltung), Christopher Hölzle (Sport) und Gita Wolf (Öffentlichkeitsarbeit) einstimmig gewählt. Die übrige Vorstandschaft mit allen Abteilungsleitern blieb bestehen.

Es folgte die Verabschiedung und Ehrung von Michael Zettler für seine insgesamt 27-jährige Tätigkeit im Sportverein Wuchzenhofen. Für seine 25 Jahre als 1. Vorstand bekam er die silberne Ehrennadel mit Ehrenbrief des Deutschen Turnerbunds vom extra hierfür angereisten Turngaupräsidenten Rüdiger Borchert überreicht. Außerdem wurde ihm im Namen des TSV von Gerold Krug die goldene Ehrennadel des WLSB mit Urkunde und Geschenk überreicht und ein großer Dank für die vielen Jahre Einsatz ausgesprochen. Die Versammlung wurde mit Abschließenden Worten vom Ortsvorsteher Gerhard Hutter beendet.