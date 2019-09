Neurochirurg referiert über Rückenleiden

Schmerzen im unteren Rücken können viele Ursachen haben. Nicht immer muss ein Bandscheibenvorfall dafür verantwortlich sein. Auch das tiefer sitzende, sogenannte Iliosakralgelenk kann Probleme verursachen. Auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Erkrankungen sowie ihre Behandlungsmöglichkeiten geht der Neurochirurg Alfred Huber von der Rotkreuzklinik Lindenberg in einem öffentlichen Vortrag ein. Dies teilt das Bayerische Roten Kreuz mit.

Am Mittwoch, 2. Oktober, 18.30 Uhr, spricht Huber demnach im Bocksaal in Leutkirch über das Thema „Bandscheibenvorfall versus Iliosakral-Syndrom – zwei symptomatische Zwillinge?“. Dabei wird der Leitende Oberarzt von der Rotkreuzklinik laut Mitteilung erläutern, welches Leiden wie häufig im Rückenbereich auftreten kann.

Als Facharzt für Neurochirurgie und spezielle neurochirurgische Schmerztherapie weiß Huber: „Gerade Frauen ab 50 Jahren sind davon häufig betroffen. Doch hier kann operativ relativ problemlos Abhilfe geschaffen werden. Das gilt ebenfalls für Eingriffe bei Bandscheibenvorfällen.“ Zu Hubers Spezialgebieten gehören unter anderem die endoskopische Stenosenchirurgie und die Stabilisierung des Iliosakralgelenks. Neben seiner Tätigkeit in der Abteilung Unfall- und Wiederherstellungschirurgie in der Rotkreuzklinik Lindenberg gehört Huber ebenfalls zum medizinischen Leitungsteam des Gelenk- und Wirbelsäulenzentrums im Haus.

Die Patientenveranstaltung richtet sich an alle interessierten Bürger. Im Anschluss an den Vortrag wird Huber Fragen aus dem Publikum beantworten. Der Eintritt zur 90-minütigen Veranstaltung ist frei, eine vorherige Anmeldung nicht notwendig, heißt es in der Mitteilung.