Neuravensburg verliert das Verfolgerduell

In der Fußball-Kreisliga A III hat Tabellenführer Lindenberg seinen Fünf-Punkte-Vorsprung dank eines 4:1-Auswärtserfolgs gegen Heimenkirch II verteidigt. Alle vier FCL-Treffer gingen dabei auf das Konto von Kerim Saritekin.

Erster Verfolger bleibt der FC Scheidegg, der das Verfolgerduell gegen Neuravensburg mit 2:1 für sich entschied. Während sich die SGM Aitrach/Tannheim beim 2:1 gegen Wangen II drei wertvolle Zähler im Kampf um den Klassenerhalt sicher konnte, unterlag der FC Leutkirch II dem Türk SV Wangen mit 1:4.

TSV Heimenkirch II – FC Lindenberg 1:4 (0:1). – Tore: 0:1, 0:2 Kerim Saritekin (1., 47.), 1:2 Yilmaz Özcelik (81.), 1:3, 1:4 Kerim Saritekin (83., 86.). – Das Vorhaben des Heimteams, gegen den Tabellenführer möglichst lange die Null zu halten, wurde schon nach wenigen Sekunden über den Haufen geworfen. In der zweiten Halbzeit legte Lindenberg ebenfalls sehr schnell das zweite Tor nach. Nach dem Anschlusstreffer des TSV per Freistoß sicherte Kerim Saritekin mit seinen Treffern drei und vier den verdienten Auswärtssieg Lindenbergs endgültig.

Klarer Heimsieg für Eglofs

SV Eglofs – TSV Stiefenhofen 4:0 (2:0). – Tore: 1:0 Leon Reichard (2.), 2:0 Dennis Meroth (24.), 3:0 Fabian Meroth (82.), 4:0 Philip Wolf (88./Eigentor); besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Stiefenhofen (60.). – Nach der frühen Eglofser Führung präsentierten sich die Gäste als der erwartet kampfstarke Gegner. Die Hausherren waren spielerisch aber überlegen, erzielten ihre Tore zum richtigen Zeitpunkt und gewannen am Ende auch in dieser Höhe verdient.

TSV Röthenbach – SGM Dietmanns/Hauerz 1:2 (1:1). – Tore: 0:1 Frank Schmuck (3.), 1:1 Quirin Strahlhuber (10.), 1:2 Achim Gapp (46.). – Einen verunglückten Rückpassversuch nutzten die Gäste zur frühen Führung. Im Anschluss wurde es auf dem engen Kunstrasenplatz in Rentershofen vor beiden Toren des Öfteren gefährlich, das Remis zur Halbzeit war gerecht. Nach dem erneut schnellen Rückstand in Halbzeit zwei investierte Röthenbach zu wenig, um im Kampf gegen den Abstieg zumindest noch einen Punkt auf der Habenseite verbuchen zu können.

SGM Aitrach/Tannheim – FC Wangen II 2:1 (2:1). – Tore: 0:1 Jonas Müller (9.), 1:1 Florian Villinger (11.), 2:1 Kevin Kaufmann (24.). – Das Heimteam konnte den frühen Rückstand schnell drehen und bestimmte bis zur Halbzeit das Geschehen. Im zweiten Abschnitt war Wangen dann drückend überlegen, konnte aber auch zwei hundertprozentige Chancen nicht im gegnerischen Gehäuse unterbringen. So sicherten sich die Gastgeber am Ende etwas glücklich drei wichtige Zähler.

Türk SV Wangen – FC Leutkirch II 4:1 (1:1). – Tore: 0:1 Fatih Sarac (9.), 1:1 Chris Schmähl (37.), 2:1 Hakan Sahin (55.), 3:1 Serdar Bayraktar (61.), 4:1 Semih Turban (89.). – Im direkten Duell um Punkte gegen den Abstieg gingen die Gäste durch einen Schuss von der Mittellinie früh in Führung. Noch vor der Halbzeit gelang dem Heimteam ebenfalls durch ein Traumtor aus rund 20 Metern unter die Latte der Ausgleich. In der mit zunehmender Spielzeit härter werdenden zweiten Halbzeit legten die Wangener drei Tore nach und wetzten die 1:4-Scharte vom vergangenen Wochenende wieder aus.

FC Scheidegg – SV Neuravensburg 2:1 (0:0). – Tore: 1:0 Pathy Mandeko (80.), 2:0 Pius Wilges (84./Elfmeter), 2:1 Patrick Reischmann (85.); besondere Vorkommnisse: Scheidegg verschießt Elfmeter (43.), Neuravensburg schießt Elfmeter an die Latte (79.). – In einem taktisch und technisch auf hohem Niveau geführten Verfolgerduell mit wenigen Torchancen mussten die Zuschauer lange auf den ersten Treffer warten. Der von der Latte zurückspringende Neuravensburger Strafstoß wurde zunächst zur Ecke geklärt. Diese fing Scheidegg ab und konterte erfolgreich zur Führung, die sie kurz darauf per Elfmeter ausbaute. Trotz des ersten Gegentors nach zuvor sechs Zu-null-Siegen reichte es so zum knappen, aber verdienten Heimerfolg.

SV Deuchelried – SV Amtzell 1:0 (1:0). – Tor: Michael Burkart (6.). – Mit seinem 14. Saisontreffer entschied Deuchelrieds Torjäger Burkart die Begegnung früh zugunsten des Aufsteigers. Das abgeschlagene Schlusslicht aus Amtzell kassierte in seinem zweiten Spiel nach der Winterpause die zweite 0:1-Niederlage.

Kreisliga A I Riß

SV Winterstettenstadt – LJG Unterschwarzach 2:2 (0:1). - Tore: 0:1 Raphael Ritscher (33.), 1:1 Joachim Ziesel (48.), 1:2 Fabian Ritscher (79.), 2:2 Florian Müller (84.); Reserven: 2:1. - Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel, das mit einem gerechten Remis endete. Beide Mannschaften hatten die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden.