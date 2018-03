Neuravensburg und Eglofs spielen um den Anschluss

Wie jedes Jahr stehen sich auch an diesem Ostermontag die Mannschaften der Fußball-Kreisliga A III gegenüber und geben den Feiertagen einen sportlichen Charakter, zumal der Spieltag einiges zu bieten hat. Neben der Partie zwischen dem unberechenbaren FC Leutkirch II und dem Spitzenreiter FC Lindenberg kommt es sowohl in Dietmanns/Hauerz als auch in Wangen zu Derbys. Topspiel des 16. Spieltages ist die Begegnung zwischen dem SV Neuravensburg und dem SV Eglofs.

Alexander Hartmann und sein SV Neuravensburg erwischten einen durchwachsenen Start in die Rückrunde nach einer ebenso durchwachsenen Vorbereitung. Dem 5:5 gegen den TSV Stiefenhofen folgte eine empfindliche 1:2-Niederlage beim zweitplatzierten FC Scheidegg. Verlorene Punkte, die sich bei einer so engen Tabellenkonstellation schnell bemerkbar machen können. Der Anschluss an die Spitze ist vorerst außer Reichweite, umso wichtiger ist ein Sieg am Montag gegen den Tabellennachbarn Eglofs. Andernfalls ist nicht nur der Kontakt nach ganz oben in weiter Ferne, sondern auch der aktuelle Tabellenplatz in akuter Gefahr.

Nach einer mehr oder weniger unglücklichen Vorbereitung – bedingt durch Verletzungen und krankheitsbedingte Ausfälle – gestaltet sich die Zielsetzung beim SV Neuravensburg für die restliche Saison eher realistisch als optimistisch. „Wir wollen Platz vier behaupten“, sagt Trainer Hartmann, der angesichts der Vorbereitung mit dem vierten Platz „zufrieden sein muss“. Im Hinblick auf das Topspiel gegen den direkten Konkurrenten Eglofs hat Hartmann noch Bedenken, ob alle Stammkräfte verfügbar sind. „Es steht leider noch nicht fest, wie es am Montag aussieht“, so der Trainer und bezieht sich damit auf angeschlagene Spieler, die zur Stammelf gehören.

Beim SV Eglofs gestaltet sich die Ausgangssituation etwas anders. Das einzige Spiel nach der Winterpause gewann das Team von Klaus Schmähl souverän mit 4:0 gegen den TSV Stiefenhofen. Mit einem Spiel weniger als das Spitzenduo hat der SV Eglofs noch alle Chancen, im Kampf um die Aufstiegsplätze mitzumischen. Vorausgesetzt, das Nachholspiel gegen die SGM Dietmanns/Hauerz und die Partie gegen den Verfolger aus Neuravensburg können positiv gestaltet werden. Für den gebeutelten SV Neuravensburg macht das die bevorstehende Aufgabe am Ostermontag nicht einfacher.