Neun Fässer Freibier in der Härle-Brauerei

In diesem Jahr findet der traditionelle Weizenbieranstich der „Brauer mit Leib und Seele“ bei der Brauerei Härle in Leutkirch statt. Und zwar am Dienstag, 25. Juni, ab 19 im Hof vor dem historischen Brauereigebäude, teilt die Brauerei mit.

Jedes Jahr veranstaltet eine von neun Städten in Baden-Württemberg den gemeinsamen Weizenbieranstich der „Brauer mit Leib und Seele“. In dieser Gemeinschaft haben sich neun Familienbrauereien zusammengefunden, um die Werte einer regionalen, nachhaltigen und traditionsbewussten Braukultur hochzuhalten. Mit dabei aus Oberschwaben und dem Allgäu sind die Brauerei Stolz aus Isny, die Kronenbrauerei aus Tettnang und die Brauerei Clemens Härle aus Leutkirch. Aus jeder der neun Partnerbrauereien bringen die Inhaber jeweils ein Fass Weizenbier mit. Diese neun Fässer werden dann gemeinsam angestochen und der Inhalt als Freibier an die Besucher verteilt.

Der Kabarettist Uli Boettcher wird den Anstich der Freibier-Fässer begleiten und mit Charme und Ironie, mit Augenzwinkern und hintersinnigem Humor kommentieren.

Nach Freibier und Kabarett bleibt noch Zeit für eine gemütliche Hockete im Brauereihof, mit musikalischer Unterhaltung durch die Jungs von „Verstehen Sie Brass?“.