Neun Erwin-Henning-Bilder gehen auf Reisen

„Gestrandet in Oberschwaben“ lautet der Titel der nächsten Ausstellung der Städtischen Galerie „Fähre“ in Bad Saulgau. Auch neun Exponate von Erwin Henning sind am Mittwoch in Leutkirch verpackt und abtransportiert worden. „Fähre“-Leiter Andreas Ruess und sein Mitarbeiter Werner Stutz steuerten aber nicht nur Leutkirch an. Riedlingen. Biberach. Wangen. Ravensburg. Bis zum Abend wanderten immer mehr oberschwäbische Kunstschätze in den Kleintransporter.

Wenn Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle oder Bürgermeisterin Christina Schnitzler in den kommenden Monaten im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes Gänsbühl bei Gemeinderatssitzungen Platz nehmen werden, dann werden in ihrem Rücken auch zwei Gemälde fehlen, die dort an Erwin Hennings Schaffenszeit in Leutkirch erinnern. „Äcker“ und „Hügelige Landschaften“ sind von der „Fähre“ ebenfalls für diese Ausstellung ausgewählt worden, die neben Hennings Malerei Kunstwerke von Paul Heinrich Ebell, André Ficus, Hans Hoehl, Werner Rohland, Alfred Schwarz, Herbert Vogt und Wolfgang von Websky präsentieren soll. Ein Ersatz für die Bilder, die den Sitzungssaal zierten und eine große Leinwand einrahmten, steht noch nicht fest.

„Wir unterstützen die Bad Saulgauer Kollegen gerne“, sagte am Mittwoch Karl-Anton Maucher, in der Stadtverwaltung auch für den Kulturbetrieb verantwortlich. Zusammen mit Otto Schöllhorn vom Galeriekreis achtete er darauf, dass Hennings Werke beim Verpacken keinen Schaden nahmen.

Der „Fähre“ geht es bei der anstehenden Ausstellung darum, eine besondere Künstlergeneration nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ruess formuliert es so: „Für das Dritte Reich zu modern, und danach dann altmodisch.“ Der Ausstellungstitel „Gestrandet in Oberschwaben“ sei lyrisch formuliert worden. Henning war nach seiner Rückkehr aus englischer Kriegsgefangenschaft in Leutkirch sesshaft geworden. Vor allem Landschaftsbilder prägten sein Schaffen. Auch in Leutkirch haben bereits die Vorplanungen für eine Ausstellung 25 Jahre nach dem Tod des Malers begonnen. Diese soll nach den jetzigen Planungen am 16. Dezember eröffnet werden.