Neues VHS-Semester bietet breites Programm

Das neue Kursprogramm der Volkshochschule (VHS) Leutkirch für Herbst und Winter liegt auf. Anmeldungen können ab Montag, 9. September, persönlich in der Geschäftsstelle im Gotischen Haus in der Marktstraße 32 vorgenommen werden, heißt es in der Ankündigung der VHS, ebenso telefonisch unter 07561 / 87187 und 07561 / 87188. Wer eine E-Mail schreiben möchte, nutzt die Adresse vhs@leutkirch.de. Alle Veranstaltungen und Informationen finden sich auch im Internet unter www.vhs-leutkirch.de.

220 Kursangebote der VHS Leutkirch und der beiden Außenstellen Aichstetten und Aitrach sind im neuen Programmheft für den Semesterzeitraum September 2019 bis Januar 2020 zu finden. Hinzu kommen Lesungen, Vorträge, eine Foto-Show und Termine des Talk im Bock. Auftakt im Herbst macht hier TV-Meteorologe Sven Plöger am Montag, 16. September. Für Dienstag, 19. November, konnte Vatikanberater Manfred Lütz gewonnen werden. Beide Veranstaltungen finden in der Festhalle statt. Zum Start in der Reihe Klassik gastiert das Würzburger Klaviertrio zusammen mit Anna und Ines Walachowski am Samstag, 5. Oktober, in Leutkirch. Die Reihe Kleinkunst eröffnet am Freitag, 11. Oktober, mit Kabarettistin Eva Eiselt im Bocksaal und am Samstag, 19. Oktober, hebt sich der Vorhang in der Festhalle für das Landestheater Schwaben mit „Die Räuber“ von Friedrich Schiller. Alle Details und Termine der Kulturreihen sind im extra Kulturprospekt „LeutkirchKultur“ aufgeführt, so der Pressebericht weiter.

In der VHS-Vortragsreihe gibt es am Dienstag, 15. Oktober, ein Arzt-Patientenforum zum Thema Nieren mit Facharzt Hendrik Witsch. In Zusammenarbeit mit dem Fotoclub Leutkirch-Kißlegg kommt Fotograf Stefan Forster am Freitag, 8. November, in die Festhalle. Auf zwölf Meter breiter Leinwand gibt es dann den Multivisionsvortrag „Im Reich der Lichter – Island, Norwegen, Grönland“ zu bestaunen. Wolf-Experte Stefan Kempf lädt am Dienstag, 26. November, zur Spurensuche in den Bocksaal ein und erläutert dann die Situation im „Wolferwartungsland“ Allgäu.

VHS-Exkursionen führen laut Pressetext im Herbst zur Bundesfestung Ulm (Samstag, 12. Oktober), auf Spurensuche jüdischer Traditionen und zur Stadtbesichtigung nach Augsburg (Freitag, 25. Oktober), zur nächtlichen Stadtführung nach Bad Waldsee (Freitag, 15. November), zum Besuch des Landtags nach Stuttgart (Donnerstag, 17. November) oder nach Laupheim zum Besuch der Rentschler Biopharma SE und Museumsbesuch zur Geschichte der Christen und Juden (Donnerstag, 21. November).

Im regulären Bildungsprogramm finden sich neben den begehrten Traditionskursen in den Bereichen VHS-Ballettschule, Gesundheit/Fitness und Sprachenschule auch ein breites Programm unter anderem zu den Themen Life Kinetik, Medienkompetenz, Altersvorsorge, Theaterspielen, Zeichnen, Musizieren, Kochen, Selbstverteidigung, Computer Know How, Coaching und vieles mehr. Die VHS bittet um rasche Anmeldungen, viele Kurse und Veranstaltungen sind erfahrungsgemäß schnell ausgebucht.