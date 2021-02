Neues Rückruf-System für Impftermine läuft nicht rund

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Nach dem gewaltsamen Tod einer 94-Jährigen in Schwäbisch Hall im Oktober des vergangenen Jahres sucht die Polizei nach einer Frau (Phantomfoto) sowie einem Mann namens „Volker“. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung des Aalener Präsidiums sowie der Heilbronner Staatsanwaltschaft hervor. Die Ermittlungen der 50-köpfigen Sonderkommission Ring hat bislang nicht zur Ergreifung des oder der Täter geführt.

Am 14. Oktober war die 94-jährige Elfriede Huchler in ihrer Wohnung im Hagenbacher Ring in Schwäbisch Hall tot aufgefunden ...