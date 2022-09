Neues Regionalleitungsteam bei der Vinzenz von Paul gGmbH

Seit September ist Katja Eisele neue Leiterin der Region Leutkirch bei der Vinzenz von Paul gGmbH. Ihre Stellvertreterin Sonja Kehrle, die auch das Seniorenzentrum Carl-Joseph in Leutkirch leitet, ist bereits seit April an Bord. Das teilt die Vinzenz von Paul gGmbH in einem Schreiben mit.

Während Kehrle zuvor schon 15 Jahre lang für die Vinzenz von Paul gGmbH in der Region Sigmaringen tätig war, steigt Katja Eisele neu ins Unternehmen ein. Die studierte Betriebswirtin hat nach verschiedenen Positionen in der Industrie ihren Weg in die Altenhilfe gefunden und sich dort „sofort zu Hause gefühlt und Feuer gefangen“. Berufsbegleitend absolvierte sie noch ihren Master Gesundheitsmanagement. Gemeinsam zeichnen sich die beiden zukünftig für die drei Pflegeeinrichtungen, den ambulanten Dienst, die Tagespflege sowie Seniorenwohnungen in der Region Leutkirch, zu der auch Legau gehört, verantwortlich.

„Wir sind beide Pflegenthusiastinnen, die gerne für die Menschen da sind. Das schließt für uns sowohl die Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein“, so Kehrle, die schon in ihrer Ausbildung zur Krankenschwester wusste, dass sie in der Altenhilfe tätig sein möchte. Was die beiden Frauen zudem eint, ist ihr Einstieg ins Sozialwesen: Beide starteten mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr ihre beruflichen Karrieren.

Die Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen ist ein karitatives Unternehmen. Seit 25 Jahren beweisen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der vinzentinischen Philosophie „Liebe sei Tat“ Kompetenz, wenn es um Pflege, Begleitung und Seelsorge geht. Rund 2.500 Mitarbeitende machen sich in rund 50 Diensten und Einrichtungen im süddeutschen Raum für Ältere und Pflegebedürftige, Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit Hörschädigung stark. Pflege-, Gemeinschafts- und Bildungseinrichtungen werden über die Tochtergesellschaft Vinzenz Service GmbH mit auf Nachhaltigkeit und regionale Qualität ausgerichteten Speisen versorgt. Aus- und Weiterbildung ist nicht nur mit Blick auf die rund 150 Auszubildenden ein zentrales Thema. Als Mitgesellschafterin der Akademie für Gesundheit und Soziales gGmbH fördert das Unternehmen die Bildungsangebote in pflegerischen und sozialen Berufen und gestaltet mit der Entwicklung moderner Wohn- und Unterstützungsformen die Zukunft.