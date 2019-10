Neues Probelokal-Anbau der Musikkapelle Gebrazhofen ist bald winterfest

Eigentlich ist das Probelokal der Musikkapelle (MK) Gebrazhofen im Feuerwehrhaus schon seit fast 30 Jahren zu klein. Die rund 40 Musiker, Percussion und andere Instrumente, Notenhefte und mehr fanden kaum Platz, alles war sehr beengt.

Trotz intensiver Bemühungen des Vereins ließ sich keine passende Alternative finden. 2018 wurde ein schon länger geplanter Anbau bei der Stadt Leutkirch als Lösung forciert und schließlich durchgesetzt.

Im November 2018 wurden 130 000 Euro Zuschuss vom Gemeinderat abgesegnet und in den Haushaltsplan 2019 aufgenommen. Nach Einreichung des Bauantrags fand am 18. Mai 2019 der Spatenstich statt. Der neue Anbau und das bestehende Probelokal sollten dann zusammen einen rund 100 Quadratmeter großen Proberaum bilden.

Zunächst wurde die Außenwand des alten Probelokals abgerissen, Decken und Wände entkernt. Auf einem neuen Fundament stellte man im August den Anbau mit Holzständer-Wänden auf, inklusive Einbau der Fenster. Es folgte der Dachstuhl als Verbindung von Alt- und Neubau. Anschließend bekam der alte Teil ein komplett neues Flachdach, das aus Brandschutzgründen erneuert werden musste.

Fleißige Handwerker im Verein

Die MK-Vorstandschaft mit Philipp Schupp und Susanne Klamer betont: „Aufgrund des sehr knappen Budgets versuchen wir, so viel wie möglich selbst zu machen. Das ist nur möglich, weil wir im Verein gute und fleißige Handwerker und Leute vom Fach haben, wie Zimmerer, Elektriker, Flaschner, Installateure, Metallbauer und Allrounder.“ Auch im Dorf hätten sie viel Unterstützung durch Handwerker und Unternehmen bekommen, zum Beispiel beim Ausleihen von speziellen Maschinen.

Im September wurde außen isoliert und im Oktober soll noch verputzt werden, damit der Bau winterfest ist. Auch die Außenflächenbefestigung steht noch an. Über den Winter wird der Innenausbau in Angriff genommen und auch das soll komplett in Eigenleistung geschehen. Bis jetzt wurden schon rund 2000 ehrenamtliche Stunden von den Musikern und Helfern geleistet und es werden noch etliche mehr.