Neuer Vorstand und viele Projekte

Nach zwei Jahren Corona-Pause nimmt der Förderverein der Geschwister-Scholl-Schule wieder die aktive Arbeit auf. Bereits im September 2021 hatte sich der Vorstand neu aufgestellt. Im Rahmen der alljährlich stattfindenden Mitgliederversammlung wurden Lore Tornau und Dr. Hartmut Neuschwander zum neuen Vorstand gewählt, nachdem Sebastian Würzer nach jahrelanger Tätigkeit und Engagement als Vorstand sein Amt auf eigenen Wunsch niedergelegt hatte.

Rückblickend stellte man fest, dass man auch während der Corona-Zeit einiges auf die Beine gestellt hatte. So erhielt das neue Schülercafé der Schule eine Anschubfinanzierung. Seit Beginn des Schuljahres findet es regen Anklang bei den Schülern. Auch der alljährliche Sozialpreis für sozial engagierte Schüler innerhalb der Klasse oder des Schullebens wurde verliehen.

Im laufenden Schuljahr kann der Verein schon auf viele Projekte zurückblicken. So wurde die Anne-Frank-Ausstellung finanziell unterstützt. Auch das Forumtheater „Wilde Bühne“ konnte mit Hilfe des Fördervereins für die Klassen der Berufsfachschule für Berufsvorbereitung an die Schule geholt werden. Das Stück „Helden im Netz“ soll zur lustvollen und kritischen Diskussion über Medienkonsum anregen.

Zu Beginn des neuen Schuljahres, wird es die „WELTfairÄNDERER!“ –Woche geben. Mit diesem Bildungsangebot schlagen die Jugendorganisationen der Katholischen Kirche für eine Woche die Zelte an Schulen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart auf.

An den Vormittagen besuchen die Schüler Workshops, in denen es inhaltlich darum geht, wie jeder Einzelne durch das eigene Denken, Verhalten und Handeln die Welt verändern und gestalten kann. Ziel des Bildungsangebotes ist nicht nur eine reine Wissensvermittlung, sondern vielmehr die Sensibilisierung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für einen fairen und nachhaltigen Umgang mit sich, mit Anderen und der Umwelt. Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit zu Selbstreflexion werden in den Vordergrund gerückt, das eigene Handeln überdacht und nach Möglichkeiten gesucht, wie jeder Einzelne einen Beitrag für eine „fairänderte“ Welt leisten kann.

Was dem Verein sehr am Herzen liegt, ist die Unterstützung sozial schwacher Schüler, sei es beispielsweise durch die Finanzierung von Arbeitsschutzschuhen für das Praktikum oder durch die Übernahme von Fortbildungskosten.