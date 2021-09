Neuer Vorstand gewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich war es für den VdK-Ortsverband Leutkirch wieder so weit, sich im größeren Rahmen zu einer Hauptversammlung zu treffen.

Nach der Begrüßung bat Volker Schmidt die anwesenden Mitglieder, an die verstorbenen Mitglieder zu Gedenken, besonders an die langjährige Revisorin Hildegard Frick. Auch das langjährige Ehrenmitglied Josef Heinz wurde namentlich erwähnt, der seinen 100. Geburtstag dieses Jahr feierte.

Vorstand Volker Schmidt blickte coronabedingt auf zwei ruhige Jahre zurück. Er bedauerte, dass in 2019 nur eine Versammlung möglich war, Ausflüge und Adventsfeiern konnten keine gemacht werden. Volker Schmidt begrüßte die Kreisvorsitzende Hannelore Sieling und den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Karl-Siegfried Essig. Rainer Emmermacher stellte als Kassier die Ein- und Ausgaben aus 2019 und 2020 in seinem Kassenbericht ausführlich vor. Die Kassenprüfer bescheinigten dem Kassierer eine einwandfreie und saubere Kassenführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Vorstand Volker Schmidt verkündete, dass er aus gesundheitlichen Gründen bei der Wahl zum 1. Vorsitz nicht mehr zur Verfügung steht, Frau Hannelore Sieling fungierte als Wahlleiterin.

Die Wahl ergab folgendes Ergebnis: 1. Vorstand wurde Rainer Emmermacher, 2. Vorstand Volker Schmidt, Kassierer Ernst Spöttle, Schriftführer Josef Müller, Frauenvertreterin Margret Reisacher. Beisitzer: Rosi Kolb, Elisabeth Wiedemann, Wolfgang Wehrle und Sven Stöckle. Revisoren: Heide Hengge und Ulrike Emmermacher. Wahlleiterin Hannelore Sieling dankte der neu gewählten Vorstandschaft. Sie dankte auch dem scheidenden 1. Vorstand Volker Schmidt, der das Amt acht Jahre ausübte und überreichte ihm eine Urkunde.

Volker Schmidt hat zusammen mit Frau Sieling den Behindertenrat in Leutkirch ins Leben gerufen, auch habe er den VdK Ortsverband Leutkirch weiter vorangebracht. Der VdK Ortsverband Leutkirch zählt zur Zeit 484 Mitglieder und ist der Drittgrößte im Landkreis Ravensburg. In ihrem Referat ging Frau Hannelore Sieling auf die Belange des VdK ein, dieses sind die Rente, die Pflege, sowie Behinderte und ihre soziale Belange.

Die Grundrente ist in Deutschland noch nicht gesichert, viele müssen noch dazu verdienen, aber wer arbeitet und dazu verdient darf nicht bestraft werden. Bei der Barrierefreiheit gibt es noch viel Nachholbedarf, so fehlt bei vielen Bussen die Neigetechnik zum Ein- und Aussteigen. Für Blinde sowie Rollstuhlfahrer und Personen mit Rollatoren ist es unmöglich, in einem Bus zu fahren. Die Türen sind zu schmal bzw. fehlt die entsprechende Technik.

Auch in der Pflege gibt es zu wenig Pflegekräfte, dies liegt aber auch an der schlechten Bezahlung. In den Krankenhäusern und Heimen fehlen 40% an Betten und an Fachpersonal. Hier würden sich die leerstehenden Häuser im Kreis Ravensburg anbieten, um nach einem Krankenhausaufenthalt eine Pflegeeinrichtung zu schaffen.

Nun wurden langjährige Mitglieder geehrt. Frau Agathe Rauh ist 73 Jahre im VdK sie wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Für 25 Jahre wurde Geißler Herbert geehrt.