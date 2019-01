Neuer Ticketautomat am Bahnhof

Seit Kurzem steht am Bahnhof in Leutkirch ein neuer Ticketautomat. Er ist einer von etwa 180 neuen Automaten, die an Bahnhöfen in Baden-Württemberg die Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn ersetzten. Der Erwerb von Fernverkehr-Tickets wird laut Mitteilung des Ministeriums für Verkehr auch an den neuen Automaten künftig weiterhin möglich sein Die neuen Automaten sind erkennbar an ihrem schwarz-weiß-gelbem Design, welches sich ans Landesdesign der neuen Züge im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) des Landes anlehnt.

„Durch die angepasste Displayhöhe sind die neuen Automaten für Rollstuhlfahrer besser bedienbar. Zudem wird die Benutzeroberfläche auf den neuen Automaten bis Mitte 2019 durch eine farblich an das Landesdesign angepasste Oberfläche ausgetauscht“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann in einer Mitteilung. Mit den neuen Automaten werde für die Fahrgäste ein einheitliches Erscheinungsbild und ein einheitliches Bedienungskonzept über alle Vertriebsdienstleister hinweg sichergestellt.