Neuer Teilnehmerrekord beim Sportabzeichen

Einen lustigen und geselligen Abend haben zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei der diesjährigen Verleihung des Deutschen Sportabzeichens im vollbesetzen TSG-Vereinsheim erlebt, teilt der Verein mit.

Von einem Teilnehmerrekord konnte Roswitha Maischberger von der TSG-Leichtathletik vor der Verleihung berichten, und gab zudem noch einen kurzen Rückblick. 125 Personen (30 mehr als im Vorjahr) zwischen sechs und 89 Jahren hatten demnach diese sportliche Herausforderung in Angriff genommen. Besonders erfreulich sei mit 45 Personen die hohe Anzahl der Erstteilnehmern gewesen.

81 Erwachsene sowie 44 Kinder und Jugendliche hatten den warmen Sommer über im Leutkircher Stadion, im Schwimmbad, auf der Nordic-Walkingstrecke und dem Fahrradrundkurs fleißig trainiert und ihre Fitness unter Beweis gestellt. Die Freude am Sport in den Disziplingruppen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination kam dabei nicht zu kurz. Das Sportabzeichen-Abnahmeteam Roswitha Maischberger, Silvia Sailer-Erk, Heike Ziesel, Johanna Erk, Mattea Ziesel, Michael Zettler und Walter Sigg beglückwünschten sie. Hier sei jeder für sich ein Sieger.

Die mehr als 100 Anwesenden konnten nun im TSG-Vereinsheim ihre verdiente Urkunde für ihre sportlichen Leistungen mit persönlichem Handschlag, Süßem und viel Applaus entgegennehmen.

Mit der besonderen Ehrung „Sportabzeichen mit Zahl“ wurden in diesem Jahr insgesamt zehn Erwachsene ausgezeichnet: Gerlinde Kempter (5), Simone Reichle-Mohr (5), Thomas Reichle (5), Gabriele Hess (10), Gerold Krug (10), Claudia Waizenegger (10), Heike Ziesel (10), Alois Allgaier (15), Conny Enderle (15), Margot von Blücher (15). Die absoluten Spitzenreiter sind laut Mitteilung Matthias Rotzler mit 27-, Manfred Gesslein mit 28- und Christl Müller mit 29-maliger Teilnahme.

14 Familien dabei

Unter den 125 Sportlern waren auch 14 Familien erfolgreich (mindestens drei Teilnehmer aus mindestens zwei Generationen), die das „Familiensportabzeichen“ überreicht bekamen: Familie Bodenmüller, Familie Breins, Familie Engler, Familie Herz, Familie Katzschke, Familie Krug, Familie Neuschel, Familie Mauch/Oberem, Familie Reichle, Familie Rotzler, Familie Schuhmacher, Familie Seibold, Familie Sommerkorn und Familie Ziesel.

Für Jung und Alt

Roswitha Maischberger schloss die Veranstaltung mit der Bitte, auch im kommenden Jahr sich wieder aktiv an der Sportabzeichen-Aktion zu beteiligen. Das Schöne am Sportabzeichen sei, dass in diesem Breitensport Jung und Alt dabei sein könne. Es lohne sich, der Gesundheit zuliebe weiterhin fit zu bleiben, und nicht zuletzt das mit dem Erwerb der Urkunde verbundene Erfolgserlebnis.