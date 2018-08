Neuer Rekord in Gebrazhofen

Auf dem Dorfplatz in Gebrazhofen fand am vergangenen Sonntag wieder das traditionelle Gartenfest statt. Besonders die vielen Teilnehmer an der Radlrallye begeisterte die Veranstalter, teilte dieser mit.

Die Musikkapelle Ratzenried gestaltete nach dem Kirchenpatrozinium in der Kirche „Mariä Himmelfahrt“ den unterhaltsamen Frühschoppen. Für das Gartenfest bekannt sind mittlerweile das Putengyros mit Tzatziki und die frischen Salate zum Mittagstisch. Die Nachmittagsunterhaltung gestaltete eine kleine Besetzung der Musikkapelle Gebrazhofen selbst.

Bei der beliebten Radlrallye hatten sich die Musikanten der Musikkapelle Gebrazhofen wieder einmal eine abwechslungsreiche, zwölf km lange Strecke, rund um die schönsten Ecken bei Gebrazhofen ausgedacht. Alle sechs Spielestationen sind bei den Teilnehmern super angekommen. Beim Minigolf, den kniffeligen Fragen oder beim Kegelgummi kam jeder auf seine Kosten. Highlight in diesem Jahr war eine Miniaturausgabe von der Fernsehsendung „The Wall“. Mit einer ordentlichen Portion Glück konnten hier viele Punkte gesammelt werden. Die Musikkapelle Gebrazhofen war von der großen Teilnahme an der Radlrallye begeistert und konnten mit 185 Teilnehmern einen neuen Rekord schreiben.

Jeder Teilnehmer gewinnt- so war schon immer die Devise bei der Radlrallye. Die Hauptpreise gingen bei den Kleinkindern mit einem freien Eintritt in das Ravensburger Spieleland an Clemens Peter und bei den Kindern an Luca Hengge, an Emma Rauch bei den Jugendlichen mit einem freien Eintritt in den Skyline-Park und an Rainer Goldbach mit einer Pute vom Putenhof Burger bei den Erwachsenen.