Neuer Johanniter-Treff hat einen Namen

Die Namensgebung ist abgeschlossen: Aus dem ehemaligen Johanniter-Leuchtturm in der Gerberstraße 8 ist jetzt der „Sonnentreff – Du-Ich-Wir“ geworden. Es soll ein Treffpunkt für alle sein, teilt die Johanniter-Unfall-Hilfe mit. Die rege Teilnahme am Wettbewerb zur Namensfindung sei am vergangenen Mittwoch sehr erfolgreich abgeschlossen worden. Vor allem Kinder hätten sich dabei aktiv mit vielen Vorschlägen eingebracht.

Ganz im Sinne der Umwandlung soll der neue Name auch das Besondere des Treffpunkts ausdrücken, wie die Initiatorin des Wettbewerbs, Corinna Muderer, bei der Preisverleihung betonte. Beigetragen zur der Wahl des Namens „Sonnentreff – Du-Ich-Wir“ habe auch die Geschichte von Wolfgang Stöckl zum Thema „Sonnenstrahlen“. Darin heißt es: „Wie oft lassen wir es zu, selbst Sonne zu sein? Bewusst! Immer Wärme, Liebe geben – uneigennützig, ohne Erwartung etwas zurückzubekommen. Ist es nicht ein schöner Gedanke, der dringend darauf wartet, in die Tat umgesetzt zu werden?“

Dieser schöne Gedanke finde sich genauso auch in dem neuen Namen „Sonnentreff – Du-Ich-Wir“ wieder, heißt es. Und nicht nur im Namen, wie es in den hellen Räumen und an dem vielseitigen Programm deutlich werde. In den vergangenen drei Monaten sind laut den Johannitern aus ihrem ehemaligen Kinder-Secondhand-Kinderkleiderladen „Leuchtturm“ neu gestaltete und liebevoll eingerichtete Räume geworden, in den leuchtend bunte und fröhliche Farben dominieren.

Es sei zu spüren, dass ganz neues Leben in die Räume eingezogen ist, wo sich Jung und Alt wohlfühlen und mitgestalten können. „Allen Verantwortlichen ist das Gefühl, etwas Besonderes auf den Weg gebracht zu haben, anzumerken“, sagte Carmen Scheich vom Familienbündnis Leutkirch. „Wir wollen mit unserem bewusst offenen Angebot einen Ort der Begegnung schaffen, einen Treffpunkt für Familien in und um Leutkirch“, ergänzte Robert Lohr, Ortsbeauftragter der Johanniter. Das Angebot richte sich an alle, die am Entstehen von nachbarschaftlichen Kontakten und den vielfältigen Möglichkeiten einer nachbarschaftlichen Hilfe interessiert sind.