Neuer Grillwagen fürs Stadion und Kunstrasenplatz

Was wäre der sonntägliche Stadionbesuch ohne die Grillwurst. Einerseits ist sie Seelentröster bei einer heimischen Niederlage, andererseits hilft die lecker gegrillte Wurst besonders in den kommenden kühlen bis kalten Wochen einem Sieg noch die besondere Note zu geben.

Was war passiert? Der Container, der sowohl als Verkaufstheke als auch als Grill diente, hatte nach langjähriger Treue „seinen Geist aufgegeben“. So setzte man sich zusammen, es sollte ja eine Lösung werden, die sowohl für unser Stadion als auch für unseren Kunstrasenplatz tauglich ist. Man war sich einig, es sollte ein fahrbarer Grillwagen werden.

Also ging es auf Sponsorensuche, die bereits nach kurzer Zeit zum gewaltigen Erfolg führte. Die Firma MILEI zeigte sich äußerst „spendabel“ und sponserte unserem heimischen Fußballverein FC Leutkirch den gewünschten Grillwagen. Nicht nur einen Grillwagen, sondern einen mit exklusiver Ausstattung: nun sind wir in der Lage, sowohl Grillwürste als auch Steaks und sogar die beliebten „Pommes“ anbieten zu können. Das kommt natürlich an bei den Fans und Zuschauern der heimischen und gegnerischen Mannschaft. Auch der eine oder andere Spieler ist nicht abgeneigt, sich seine Grillwurst nach dem Spiel schmecken zu lassen. Außerdem nicht zu vergessen, werden auch die heimischen Jugendturniere im Stadion mit einer anständigen Bewirtung aufgewertet. In Zukunft darf also gegrillt werden nach dem Motto des Sponsors „Live. Love. Enjoy.“ - frei übersetzt: Lebe, liebe und genieße!

Kurzum, der gesamte Vereinsvorstand des FC Leutkirch, unser Grillmeister „Wolfi“ sowie sämtliche Vereinsmitglieder sind begeistert. Deshalb vielen, vielen Dank an MILEI für ihre großzügige Unterstützung des Leutkircher Fußballvereins.