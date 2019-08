Neuer Behindertenbeirat in Leutkirch stellt seine Arbeit vor

Der Leutkircher Behindertenbeirat lädt am Freitag, 6. September, um 15 Uhr zu einer Informationsveranstaltung ins Seniorenzentrum Carl-Joseph, Im Anger 4, ein. Dort wird das Team der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) sein neues Beratungsangebot in Leutkirch vorstellen, heißt es in einer Pressemitteilung des Behindertenbeirats.

Die EUTB ist ein kostenloses Beratungsangebot für Menschen, die von einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung bedroht oder betroffen sind. Sie berät Betroffene sowie deren Angehörige in jedem Alter, beispielsweise zu den Themen Bildung, Arbeit, Wohnformen und Pflege.

Die Mitarbeiter wissen laut Pressemitteilung, welche Stellen und Behörden im konkreten Fall zuständig und welche Leistungen und Hilfen bei Teilhabeeinschränkungen möglich sind. Die Beratungsstelle übernehme eine Klärungs- und Lotsenfunktion und biete Unterstützung bei der Antragstellung oder beim Suchen und Finden passender Angebote.