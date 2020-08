Neue Rad- und Wanderkarten für die Adelegg erschienen

Eine neue Rad- und Wanderkarte der Adelegg ist seit Kurzem in den Touristinfos Leutkirch, Altusried, Wiggensbach, Buchenberg, Weitnau und Isny erhältlich.

Die Karte enthält laut Mitteilung der Stadt Leutkirch das gesamte Wegenetz für Wanderer und Radfahrer im und um den Naturraum Adelegg. Einige der Touren in der Adelegg werden auf der Rückseite auch im Detail vorgestellt. Interessierte finden in den Texten zu den einzelnen Touren Wissenswertes über die Berglandschaft der Adelegg. Ob schwierig oder leicht, steil oder eben, kurz oder lang – in dieser Karte sei für jeden eine Tour dabei.

„Die Bedeutung der Adelegg als Erholungsgebiet ist den letzten Jahren immer weiter gestiegen“, sagt Ranger Tobias Boneberger. „Es ist gut, dass wir jetzt endlich diese Karte an der Hand haben um den Menschen, die diesen Naturraum entdecken wollen, etwas zur Orientierung anbieten zu können.“

Besucherlenkung soll verbessert werden

Die Karte wurde vom Verein Allgäuer Glasregion Adelegg in Kooperation mit Rudi Holzberger erstellt, der als Redakteur für das Projekt tätig war. Boneberger, der für den Verein das Projekt betreut, hoffe, dass durch die Routenangebote auf der Karte auch die Lenkung der Besucher in der Adelegg verbessert werden kann und somit geschützte Gebiete besser beruhigt werden können.

Der Allgäuer Glasregion Adelegg hat sich zu diesem Zweck auch der Naturschutzkampagne „Dein Freiraum.Mein Lebensraum“ des Vereins Naturpark Nagelfluhklette angeschlossen. In einem Info-Block der Karte erhält man deshalb Tipps, wie man sich als Freizeitnutzer in der Natur am besten verhält, um Natur und Wildtiere möglichst wenig zu stören.