Neue Motivation nach dem Trainerwechsel

Bereits am Freitag empfängt der SC Unterzeil-Reichenhofen den Mitabsteiger SV Eglofs in der Fußball-Kreisliga A III auf heimischem Rasen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Der Unterzeiler Vorsitzende Helmut Kornjak gibt sich angesichts der Punkteausbeute nach dem Trainerwechsel – der Verein trennte sich von Daniel Barth, dessen Vorgänger Felix Braun übernahm – sichtlich zufrieden. „Felix hat bei uns in der Jugend gespielt, er war dann später auch Trainer im Jugendbereich und hat seinen Trainerschein gemacht. Später hat er dann auch noch eine Zeit lang die Damen-Mannschaft trainiert. Zuletzt musste er sein Amt als Trainer der ersten Mannschaft aufgeben, da er sich um den Hausbau kümmern musste. Ich bin froh, dass wir ihn wieder für uns gewinnen konnten. Ich war sehr unsicher, ob er das Traineramt erneut annehmen wird“, meint Kornjak.

Mehr Selbstbewusstsein

Der SC Unterzeil-Reichenhofen ist nun seit vier Ligaspielen ungeschlagen und blüht immer mehr auf. Unterzeils Vorsitzender meint, dass die Mannschaft durch den Trainerwechsel wieder neue Motivation geschöpft, und wieder mehr Vertrauen in sich selbst habe. „Wir sind sehr froh und dankbar darüber, dass Felix uns der schwierigen Situation geholfen hat. Ich würde mir wünschen, dass er auf jeden Fall bis zum Ende der Saison das Traineramt ausübt“, sagt Kornjak. „Es liegt aber nicht nur am neuen Trainer, dass wir in den letzten Spielen die Punkte geholt haben. Es liegt vor allem auch an den Spielern, da fällt mir zum Beispiel Felix Stitzenberger ein. Felix macht sehr gute Spiele und ist sehr wichtig für uns, in den letzten Spielen hat er auch ein paar Tore beigesteuert“, sagt Kornjak erfreut. Man wolle aber Daniel Barths Leistung auf keinen Fall kleinreden. Am Ende habe die Chemie einfach nicht mehr so gestimmt.

In Unterzeil erwartet man am kommenden Freitag eine enge Partie. „Eglofs ist ein sehr starker Gegner, sie haben in der Bezirksliga auch eine ähnlich gute Rückrunde wie wir gespielt. Unser Hauptziel in dieser Saison ist es, unter den ersten fünf Mannschaften zu landen. Ich denke, dass der Spaß am Sport im Vordergrund stehen sollte. Wir würden uns aber natürlich freuen, wenn wir etwas erreichen könnten“, sagt der SCU-Vorsitzende.