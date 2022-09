Neue Mitglieder sind willkommen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der TSG Turnabteilung in Leutkirch ist eine männliche Sportgruppe, die sich fit hält durch Gymnastik, Volleyballspiel, Schwimmen und Radfahren. Die Aktivitäten sollen hier vorgestellt werden, um neue Mitglieder zu werben. Jeden Mittwoch ab 19 Uhr treffen sich die Männer in der Turnhalle am Oberen Graben in Leutkirch. Die 40 aktiven Männer sind im Alter von fünfzig bis auch über neunzig Jahre. Zwei lizenzierte Übungsleiterinnen geben eine Stunde gesundheitsorientierte Gymnastik. Es wird Koordination, Kondition und Kraft gestärkt. Nach der Gymnastik wird Volleyball gespielt oder im Lehrschwimmbecken geschwommen.

Das gesellige Einkehren kommt auch nicht zu kurz. In den Schulferien werden Radtouren angeboten. Das Genussradeln vorwiegend mit Pedelec, MTB und Fitnessrad geht über zwei Stunden. Gestartet wird um 15 Uhr an der Festhalle in Leutkirch.

Um die Geselligkeit zu stärken, wird jedes Jahr ein Sommer- oder Grillfest organisiert, auch ehemalige passive Mitglieder werden dazu eingeladen. Zum Jahresende gibt es im TSG Vereinsheim ein geselliges Abschlussessen und die Übungsleiterinnen Zita Merk-Krug und Nina Mühleck werden für ihre ehrenamtliche Tätigkeit geehrt. Neue Interessierte ab 50 Jahre sind auch zukünftig gerne willkommen. Ansprechpartner sind Peter Aberle Tel. 07561/3119 und Horst Kindler Tel. 07561/912230. Weitere Infos unter https://www.tsg-leutkirch.de/turnen/gruppen/maenner.