Neue Mitglieder im Jugendgemeinderat

In der jüngsten öffentlichen Jugendgemeinderatssitzung am Mittwoch sind drei Mitglieder verabschiedet worden: Sarah Hilsenbeck scheidet aus, da sie im August für ein Jahr nach Mexiko geht. Jan Werner nimmt in Konstanz ein Studium auf. Ion Wunderle scheidet auf eigenen Wunsch ebenfalls aus. Zum Abschied gab es eine Urkunde und ein Buch über Leutkirch, die von Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle überreicht wurde. Laut Pressemitteilung sparte er in seiner Ansprache nicht mit dankenden und lobenden Worten.

Für die ausgeschiedenen Jugendlichzen rücken mit Diana Wertmann (Hans-Multscher-Gymnasium) sowie Philip Hildebrandt und Konrad Krämer (beide von der Otl-Aicher-Realschule) drei Kandidaten der Wahl-Liste nach. Sie wurden von OB Henle offiziell verpflichtet und in einführenden Worten auf die Verantwortung und Ehrenhaftigkeit ihrer Aufgaben im Jugendgemeinderat hingewiesen. Die Wahl wurde von allen dreien angenommen .Im Anschluss traf sich der Jugendgemeinderat zum gemeinsamen Grillen beim Jugendhaus.

Die erste öffentliche Jugendgemeinderatssitzung nach der Sommerpause beginnt am Mittwoch, 11. September, um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Verwaltungsgebäude Gänsbühl. Hier soll insbesondere die Planung der Jugendkonferenz „Worauf habt ihr Bock!“ auf der Tagesordnung stehen. Der Jugendgemeinderat hat einen Fragebogen entwickelt und wird diesen in den beiden Wochen vor den Sommerferien in den Klassen an die jungen Menschen in den weiterführenden Schulen austeilen.

Ziel der Umfrage ist es, herauszufinden, was die Jugendlichen derzeit bewegt. Der Fragebogen findet sich auch auf der Internetseite der Stadt Leutkirch (www.leutkirch.de/jugendgemeinderat). Außerdem haben die Leutkircher Jugendlichen per E-Mail (jugendgemeinderat@leutkirch.de) jederzeit die Möglichkeit, sich an das Gremium zu wenden. Auch können Anträge, Fragen und Anregungen schriftlich an die Geschäftsadresse des Jugendgemeinderats (Marktstraße 26, 88299 Leutkirch) gestellt werden.