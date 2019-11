Neue Gesichter im Vorstand

Stadtjugendwart Robert Wünsche und die Jugendsprecher der Abteilungen haben bei der Hauptversammlung der Leutkircher Kinder- und Jugendfeuerwehr im Bürgersaal von den verschiedenen Aktivitäten berichtet. Derzeit besteht die Jugendfeuerwehr mit ihren Jugendgruppen Leutkirch-Stadt, Friesenhofen, Herlazhofen, Reichenhofen und der Kindergruppe Friesenhofen aus 57 Kindern und Jugendlichen, wie es im Versammlungsbericht heißt.

Neben den Übungsdiensten nahmen die Jugendlichen unter anderem über Pfingsten am Jugendzeltlager der Jugendfeuerwehren des Landkreises Ravensburg in der Umweltstation Legau teil. Die Jugendfeuerwehr Reichenhofen belegte den ersten Platz bei der Orientierungsfahrt in Aulendorf. Beteiligit haben sich die jungen Feuerwehrleute an Badmintonturnieren in Leutkirch, Orientierungsläufen in Isny, Vogt und Weingarten, am Entenrennen, dem Staffellauf der Feuerwehren in Friesenhofen, der Fortbildung in den Jugendgruppen, der Abnahme der Jugendflammen und der Jugendspange in Bad Wurzach sowie dem Berufsfeuerwehrtag.

Volleyballturnier am Samstag

Kommandant Michael Klotz erinnerte in seinem Grußwort an das am Samstag, 9. November, stattfindende Volleyballturnier in Bad Wurzach. Im Vorjahr musste dieser Event mangels Teilnehmer abgesagt werden. „Es wäre schade, wenn das Turnier nicht mehr stattfinden könnte“, ergänzte Klotz. Die geknüpften Kontakte aus seiner Jugendfeuerwehrzeit bei solchen kreisweiten Veranstaltungen seien in der aktiven Dienstzeit von Vorteil.

Bei den anstehenden Wahlen wurden Julian Waizenegger zum Stadtjugendsprecher sowie Jacob Herz zum ersten und Florian Oberem zum zweiten stellvertretenden Stadtjugendsprecher gewählt. Neue Kassiererin ist Lisa-Marie Hölzl. Und der Posten der Schriftführerin ging an Lisa-Marie Merk.