Neue Führungsspitze bei der Feuerwehr Gebrazhofen

Nach einer kurzen Eröffnung durch Abteilungskommandant Ingo Ksobiak wurde die Versammlung von Schriftführer Herbert Geißler mit dem Jahresbericht der Feuerwehr Abteilung Gebrazhofen, mit den beiden Löschgruppen Engerazhofen und Merazhofen, informiert. Mit einigen humorvollen Einlagen zog er Bilanz über das abgelaufene Jahr.

Die Feuerwehr Gebrazhofen musste vergangenes Jahr zu einem Brandeinsatz, einem Hochwassereinsatz, sowie vier Ordnungsdiensten ausrücken. Zusätzlich unterstützten sie bei einem Sondereinsatz in Leutkirch, bei dem eine Sporthalle in kürzester Zeit, in eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine aufgebaut werden musste. Dieses Jahr fand wie gewohnt die Schrottsammlung statt. Nach zwei Jahren Zwangspause durch Corona, konnte die „Historische Maisernte“ erfolgreich stattfinden, die viele Zuschauer begeistern konnte.

Bei der Wahl des neuen Abteilungskommandanten und seines Stellvertreters, die vom stellvertretenden Stadtkommandant Martin Weizenegger geleitet und durch Ortsvorsteher Siegfried Edelmann und Bernhard Bareth unterstützt wurde, wählten die Anwesenden Bernd Hohl zum neuen Abteilungskommandanten und Ingo Ksobiak zum neuen stellvertretenden Abteilungskommandanten. Zum Vertreter im Gesamtausschuss wurde ebenso Ingo Ksobiak gewählt.

Beförderungen und Ehrungen gab es selbstverständlich auch:

Stellvertretender Stadtkommandant Martin Weizenegger beförderte Elias Löchle, Matthias Ksobiak, Alois Beckers und Paul Beckers in den Rang zum Oberfeuerwehrmann und Michael Schäffeler zum Hauptfeuerwehrmann. Als Fachberater Öffentlichkeitsarbeit wird in Zukunft Tobias Fischer im Landkreis agieren. Das Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Einsatzdienst wurden Thomas Merk und Christian Utz verliehen.

Mit der Bandschnalle in Silber der Stadt Leutkirch wurden Norbert Göser und Ingo Ksobiak für besondere Leistungen von Ortsvorsteher Siegfried Edelmann geehrt. Zu guter Letzt durfte er noch Bernhard Bareth zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Gebrazhofen ernennen, nachdem Bernhard Bareth altersbedingt in den Feuerwehr-Ruhestand entlassen wurde.

Ingo Ksobiak gab zum Abschluss noch einen Ausblick auf das kommende Jahr 2023 bekannt. Er bedankte sich bei der Stadt Leutkirch, den Kommandanten der Stützpunktwehr Leutkirch und allen Feuerwehrmitgliedern für die gute Zusammenarbeit.