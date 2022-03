Neue Familienführung durch Leutkirch

Mit einer neuen Familienstadtführung startet die Touristinfo in die Führungssaison 2022. Gemeinsam mit der ganzen Familie lernen die Teilnehmer spielerisch Leutkirch kennen. Auch kulinarische und naturkundliche Führungen finden wieder statt, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Bei der neuen Familienführung, die im letzten Jahr in enger Zusammenarbeit mit engagierten Stadtführern entwickelt wurde, erfahren die großen und kleinen Gäste alles über Leutkirch im Wandel der Zeit. Während des spielerischen Rundgangs durch die Altstadt werden alle Fragen rund um das Leben früher und heute beantwortet. Die Familienführung dauert etwa 90 Minuten und findet immer in den Ferien statt.

Auch die naturkundliche Familienführung mit dem Ranger der Stadt Leutkirch lädt zu einem Familienabenteuer ein. Bei einem Spaziergang um den Stadtweiher gibt es einiges zu erkunden. Wer seine Augen und Ohren offenhält, entdeckt mit etwas Glück einen ganz besonderen Bewohner. Die Naturführung findet von April bis Oktober statt.

Beide Familienangebote werden für fünf Euro pro Erwachsenem und für jeweils drei Euro für das erste und zweite Kind angeboten. Jedes weitere Kind ist kostenfrei.

Nach zwei Jahren Pause findet die im Jahr 2019 erstmalig angebotene „Probiererle-Tour“ wieder statt. Lebendig wird das Leutkircher „Wirtschaftsleben“ früherer Zeiten bei diesem Spaziergang auf Schritt und Tritt, denn zahlreiche historische Wirtshäuser sind in der Innenstadt erhalten und werden noch heute genutzt. Neben spannenden Geschichten und interessanten Fakten kommt auch der Genuss nicht zu kurz: An mehreren Stationen stehen Allgäuer Spezialitäten bereit. An insgesamt zehn Terminen wird die Genussführung für 15 Euro pro Person angeboten.

An der klassischen „Historischen Stadtführung“ kann an insgesamt 21 öffentlichen Terminen teilgenommen werden. Gruppen können sie laut Mitteilung auch an beliebigen Termin buchen. Im Mittelpunkt der Führung durch die historische Altstadt Leutkirchs stehen das Rokoko-Rathaus mit seinem Schwörsaal und dem prächtig ausgestatteten historischen Sitzungssaal, der mittelalterliche Bockturm, das Gotische Haus sowie das geistliche Viertel mit dem alten Kloster und der früheren „Leutekirche“ Sankt Martin. Die Führung kostet fünf Euro pro Person oder 55 Euro pro Gruppe mit maximal 20 Teilnehmern.