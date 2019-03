Neue E-Ladestation in Leutkirch

Seit kurzem gibt es in Leutkirch eine weitere Ladestation für Elektroautos. Die Station auf dem Gelände des BMW-Autohauses Mayer & Kloos in der Nadlerstraße 3 ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, öffentlich zugänglich, erklärt Herbert Mayer vom Autohaus.

Zur offiziellen Eröffnung mit Pressetermin, mit dem das Autohaus noch mehr Bürger auf diese neue Ladestation aufmerksam machen möchte, kam diesen Freitagvormittag auch Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle. Er sei überzeugt davon, dass die Elektromobilität in den kommenden Jahren weiter zulegen werde. „Umso wichtiger ist es deswegen, dass auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur mit der Entwicklung Schritt hält“, so Henle. Neben Bund, Land und Kommunen seien dabei auch die Autohäuser gefordert, alle müssten an einem Strang ziehen. „Ich bin froh über jede Ladestation, die neu dazukommt“, freut sich Henle deswegen auch über die neue Lademöglichkeit beim BMW-Autohaus.

Die Ladestation selbst hat zwei Anschlüsse, erklärt Mayer. Sie ist durchgehend öffentlich zugänglich und könne auch für anderen Marken genutzt werden, wenn die entsprechenden Tankkarten mit dem System kompatibel sind. Je nach Akku dauere der Ladevorgang an der Station zwischen zwei und drei Stunden. Auch Mayer ist davon überzeugt, dass die Elektromobilität weiter zunehmen wird.