Neue CDU-Generalsekretärin Huber besucht Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die neue Generalsekretärin der CDU Baden-Württemberg, Isabell Huber, MdL, hat kürzlich auf Einladung des CDU-Kreisverbandes Ravensburg und der CDU-Leutkirch die Allgäuer Genussmanufaktur in Urlau besucht, um sich ein Bild zu machen über das recht neue Bürger- und Heimatprojekt in Urlau sowie über die Situation der Handwerker vor Ort verbunden mit den hohen Materialpreise in der Branche.

Zur Sommerveranstaltung mit der Generalsekretärin waren neben zahlreichen Gästen und interessierten Bürgern auch der CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Christian Natterer, Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, CDU-Fraktionsvorsitzender Waldemar Westermayer, Leutkirchs CDU-Vorsitzender Markus Posch und Ortsvorsteher Alois Peter mit dabei. Begrüßt wurden die Veranstaltungsteilnehmer von Christian Skrodzki, ehrenamtlicher Vorstand der Allgäuer Genussmanufaktur eG. Die im Dorfzentrum befindliche Manufaktur gilt gemeinhin als Ort der Begegnung und ein Magnet für Touristen.

Im Jahr 2017 entstand die Idee, die alte Brauerei in Form einer Genossenschaft als Bürger- und Heimatprojekt wieder zu beleben, was ein Jahr später gelingen sollte: Am 20.04.2018 hatten über 800 motivierte Bürgerinnen und Bürger in der Urlauer Dorfhalle einer Gründung der Genossenschaft zugestimmt. Nach einer einjährigen Umbau- und Modernisierungsphase konnte die Allgäuer Genussmanufaktur im September 2019 wieder in vollem Glanz erscheinen. Fast tausend Unterstützer hatten beim Bau und der Organisation der Allgäuer Genussmanufaktur mitgeholfen. „Was einer nicht schafft, schaffen alle gemeinsam“ ist Christian Skrodzki überzeugt. In dem geschichtsträchtigen Gebäude der Allgäuer Genussmanufaktur haben selbstständige Künstler, Handwerker oder gar Schnupftabak-Hersteller Platz.

„Das Thema Tourismus ist für diese Region sehr wichtig“ betonte die CDU-Generalsekretärin Isabell Huber, musste jedoch feststellen, dass die Abwanderung der touristischen und gastronomischen Fachkräfte während der Corona-Pandemie die Unternehmen nun vor besondere Herausforderungen stellt. Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle ist froh über die positive touristische Entwicklung, die das Allgäu in den letzten Jahren durchlaufen habe, nicht zuletzt auch durch den Center Park und eben die Allgäuer Genussmanufaktur. Doch auch ihm setze die aktuelle coronabedingte Situation in der Gastronomie-, Hotellerie- und Tourismusbranche merklich zu.